Real Madrid coloca jersey gigante de Maradona en campo como homenaje

También se puso una, de menor tamaño, entre los banquillos. Los futbolistas del Real Madrid llevaron un brazalete negro en su honor y se guardó un respetuoso minuto de silencio antes de comenzar el encuentro, como ya se hiciera en los partidos de competición europea y se está llevando a cabo en las ligas del mundo, para rendir tributo a uno de los mejores jugadores de la historia.

Maradona murió el miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a los 60 años de edad. Durante su carrera, ganó el Mundial de México 1986 con Argentina; 1 Liga con Boca Juniors; 1 UEFA, 2 Ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Italia con el Nápoles; y una Copa del Rey con el Barcelona.

Maradona’s #10 in the middle of the Alfredo Di Stefano and on the Real Madrid bench.

