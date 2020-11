Spotify registra fuertes fallas; culpan a Bad Bunny y Miley Cyrus

Al parecer la razón detrás de ello fue la llegada a los nuevos álbumes de Miley Cyrus y Bad Bunny.

De acuerdo con el portal Downdetector, que se encarga de registrar fallas en servicios de internet, los problemas en Spotify no se solucionaron hasta pasadas las 7:00 de la mañana.

La mayoría de los problemas se reportaron en Europa, sin embargo, también se quejaron usuarios en varias zonas de Estados Unidos.

En el país fue básicamente en la Ciudad de México en donde no fue posible iniciar sesión pues, aunque se tuviera conexión a internet, no se podía reproducir contenido, a menos que se hubiera descargado previamente.

La plataforma de música por streaming informó del error a través de su Twitter: "Algo no va del todo bien y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!".

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!