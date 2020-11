Reconocerá UAdeC labor de Silvia Ortiz

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), entregará la Medalla AIDH en la categoría de Acciones Extraordinarias en Derechos Humanos a la presidenta del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA), Silvia Elida Ortíz Solís, por su destacada labor en la defensa de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias en esta entidad y en el país.

La madre de Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortíz, desaparecida hace 16 años en Torreón, recibirá este galardón luego de que el colectivo Buscando desaparecidos en México: BÚSCAME la postuló para esta distinción.

La AIDH convocó previamente a centros de investigación, universidades, instituciones de educación superior, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, activistas y público en general de México y América a postular candidaturas de las personas, instituciones o colectivos que estimen se hayan destacado en las actividades de defensa, investigación y acciones extraordinarias sobre derechos humanos.

Esta convocatoria, que fue emitida el pasado 3 de abril, forma parte del quinto aniversario de la fundación de la Academia, cuya directora es Irene Spigno.

El reconocimiento a Silvia Elida Ortíz Solís fue decisión unánime y sin abstenciones por parte del Comité Evaluador del concurso. El acto solemne para la entrega del galardón se tiene programado para el próximo jueves 10 de diciembre a las 17:00 horas. Con motivo de la pandemia por la COVID-19 y para proteger a las personas ganadoras, la ceremonia se realizará de manera virtual.

Sobre la distinción, Silvia Ortíz se dijo contenta pero puntualizó que el reconocimiento es para todos los integrantes del colectivo, pues el grupo que ahora asciende a unas 200 familias, ha hecho un arduo trabajo de campo y sobre todo ha visibilizado la problemática de desapariciones de personas que existe en la región Lagunera y en todo el país.

Recordó que Grupo VIDA nació en 2013 y que hasta la fecha se ha invertido tiempo y esfuerzo en exigir verdad y justicia pero sobre todo y ante la indolencia de las autoridades, en diseñar sus propios protocolos que abonen en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

"Agradezco a los buscadores que son los que más nombre le han dado al grupo de inicio, pero agradezco a los que han sido constantes en esta lucha no importándoles situación económica ni mucho menos. Es un reconocimiento que voy a recibir a nombre de todo el colectivo. Me felicitaron mi esposo, mis hijos, me habló mi padre, mis hermanos, se siente padre, se siente chido", dijo.

Por ahora, las búsquedas en campo están detenidas con motivo de la pandemia, por lo que Grupo VIDA espera que se retomen en la Comarca Lagunera en enero de 2021.