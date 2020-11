Luz Elena se queja de Jones

A la exMiss Universo, Lupita Jones, le llueve sobre mojado.

Luego de las declaraciones que hizo Sofía Aragón (Mexicana Universal 2019), en contra de Jones en las que supuestamente asegura que ésta la trató muy mal, otras reinas de belleza han respaldado a Sofía.

Ahora, Luz Elena González ha dicho que Lupita la traicionó y no la llevó a unos certámenes que le había prometido. De igual manera declaró que la trataba mal.

La tapatía mencionó que Jones le ofreció un cuarto en el departamento de su cuñada, para evitar traslados de Guadalajara a CDMX y que todo transcurriera de forma más sencilla en los preparativos del entonces concurso Nuestra Belleza México.

"Ya no tuve la oportunidad de trabajar con ella porque tuvimos una fuerte diferencia, gané el tercer lugar.

"Me dio hospedaje en un departamento en donde recibían a las chicas que habían ganado.

Yo me quedé ahí y cuando llegué, la reglas fueron muy claras…", dijo un programa.

Según narró la actriz, en el lugar la tenían muy restringida y no le daban ni un vaso con agua.

"Estaba cerrado con llave, solo me podían hablar por teléfono mis papás muy temprano o en la noche, no podía tocar nada del refrigerador que no fuera mío", señaló.

Luz Elena González manifestó que no se sentía cómoda por lo que prefirió mudarse a casa de una pareja que tenía de nombre Roy y fue la manera en la que se sintió bien.

La tapatía informó que después tuvo que irse a vivir con una compañera del Centro de Educación Artística de Televisa y recalcó que Lupita ya no la envió a eventos que le había prometido por haber ganado el tercer lugar de Nuestra Belleza.

"De un día a otro me dijo 'no puedes ir al concurso, ya no hay'. Mandó a otra chica a ese concurso. Jamás volvió a hablar conmigo, me la encontraba y no me saludaba… Hasta después de unos 10 años", confesó.

Para Luz Elena González, que otras exconcursantes hayan alzado la voz es una situación muy importante, ya que ella en algún momento de su vida pensó que todo esto iba a salir a la luz. "Qué bueno que hablaron", dijo.