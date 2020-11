Litzy recibe amenazas de muerte por comparar a Belinda con Campuzano

Litzy reveló que Belinda la bloqueó en todas las redes sociales luego de que ella comentara una fotografía en donde se le comparaba con Carmen Campuzano.

Durante una entrevista en el programa Pinky Promise de YouTube, la cantante y actriz confesó que debido a un meme fue duramente atacada por los seguidores de la cantante de Flamenkito, ya que consideraron que le estaba faltando al respeto a "Beli".

Este tema salió, tras la pregunta sobre si ella había recibido bullying, y fue cuando platicó este tema, el cual surgió cuando un amigo suyo puso una imagen de Carmen Campuzano con el mismo maquillaje y vestimenta que Belinda. "Me pareció muy chistoso que comparara a estas dos mujeres y en la foto se veían idénticas y me reí...".

Tras esto, aseguró que hasta amenazas de muerte recibió porque le "faltó al respeto" a la cantante.

"Al otro día, amenazas de muerte de los 'Belifans', de 'tú, ¿quién eres?', 'Nadie te conoce', '¿de dónde saliste', ya saben, porque millennials, yo no los bloquee, ni les contesté, me reí, pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de amenazas de muerte. Bueno hasta Belinda me bloqueó, la señora, ósea hace como 200 años que pasó eso pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho cómo se viste por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada".