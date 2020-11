Torreón no está bien gobernado: Salazar

El diputado federal por Morena, Luis Fernando Salazar, arremetió contra la actual administración municipal encabezada por el alcalde Jorge Zermeño, esto al afirmar que Torreón "no está bien gobernado" y que solamente se administran "problemas".

El legislador fue invitado ayer a una reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), al finalizar su participación confirmó a los medios de comunicación que buscará la alcaldía de Torreón y que para ello habrá de realizar las gestiones necesarias dentro de su partido; anunció además que solicitará licencia a su cargo oficialmente el próximo 15 de diciembre.

"Yo creo que no está bien gobernado, Torreón es una ciudad que se ha quedado en el pasado, es una ciudad que tiene oportunidades perdidas, es una administración que administra problemas, que no innova, que no es creativa, que no es emprendedora y es una ciudad que se ve gris".

Ante los mismos empresarios justificó la reducción de recursos para Coahuila y la región para el próximo año, esto de acuerdo al Presupuesto de Egresos que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ha generado diversas reacciones entre ciudadanía, iniciativa privada y actores públicos.

El legislador recordó que se viven tiempos "extraordinarios", mismos que han derivado en una crisis mundial en los planos sanitario y económico, impactando a su vez a México y sus entidades federativas.

"El mundo está atravesando una crisis económica, no hay país en el mundo que tenga más recursos, ni familia que tenga más dinero, la actividad económica se detuvo y ahorita está semidetenida, las consecuencias de esta pandemia del coronavirus son peores y no hay antecedentes de ella, ni siquiera en la 'gran depresión', entonces si no hay dinero, imaginen ustedes que están en su casa, si se corta la fuente de ingreso, si se corta el trabajo, si tienen menos dinero ¿como por qué vamos a pensar que el año 2021 vamos a gastar más? Entonces era lógico que se ajustara un presupuesto conforme a la realidad, los ingresos decrecieron en 9.9 por ciento, no se aumentó ni un solo impuesto cumpliendo el compromiso del presidente López Obrador".