Fernando Gorriarán no se va de Santos; 'Quiero la 7', dice

Y es que el centrocampista uruguayo expresó su deseo de volver con su exequipo, el Club Atlético River Plate, luego de recibir una felicitación por su cumpleaños.

River me dio la oportunidad de ser lo que soy y voy a volver !!! Hoy estoy más que feliz en santos y quiero lograr cosas importantes.... hay tiempo para volver no me voy a ir ahora