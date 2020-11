Es momento de ajustarse el cinturón: Luis Fernando Salazar a Riquelme y Zermeño

“Estamos en una crisis”, justificó ante empresarios el diputado federal por Morena, Luis Fernando Salazar, la reducción de recursos para Coahuila y la región para el próximo año, esto de acuerdo al Presupuesto de Egresos que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ha generado diversas reacciones entre ciudadanía, iniciativa privada y actores públicos.

El legislador fue invitado a un encuentro del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) durante este viernes, ahí fue cuestionado respecto a la reducción de recursos federales para Coahuila y la Laguna, así como la desaparición de los fideicomisos y la casi nula inversión en infraestructura para la región de cara a 2021 de parte del Gobierno Federal.

Salazar recordó que se viven tiempos “extraordinarios”, mismos que han derivado en una crisis mundial en los planos sanitario y económico, impactando a su vez a México y sus entidades federativas.

“El mundo está atravesando una crisis económica, no hay país en el mundo que tenga más recursos, ni familia que tenga más dinero, la actividad económica se detuvo y ahorita está semidetenida, las consecuencias de esta pandemia del coronavirus son peores y no hay antecedentes de ella, ni siquiera en la ‘gran depresión’, entonces si no hay dinero, imaginen ustedes que están en su casa, si se corta la fuente de ingreso, si se corta el trabajo, si tienen menos dinero ¿como por qué vamos a pensar que el año 2021 vamos a gastar más? Entonces era lógico que se ajustara un presupuesto conforme a la realidad, los ingresos decrecieron en 9.9 por ciento, no se aumentó ni un solo impuesto cumpliendo el compromiso del presidente López obrador”.

Se refirió a los constantes llamados del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme y del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, para que el Gobierno Federal revise el pacto fiscal y se entreguen recursos equitativos para beneficio de Coahuila y Torreón, indicó que “es momento de ajustarse el cinturón, así como el Gobierno de México se ajusta el cinturón con una austeridad republicana, es necesario que los alcaldes hagan lo mismo, gasten menos en viáticos, en vuelos, que los gobiernos de los estados hagan lo propio, que también se den reducciones de sueldo, también que los funcionarios aprendan a viajar en vuelos comerciales, ese es el tipo de cuestiones que se tienen que hacer”, señaló.