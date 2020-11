Torreón no está bien gobernado: Luis Fernando Salazar

El diputado federal por Morena, Luis Fernando Salazar, arremetió contra la actual administración municipal encabezada por el alcalde Jorge Zermeño, esto al afirmar que Torreón “no está bien gobernado” y que solamente se administran “problemas”.

El legislador fue invitado hoy al mediodía a una reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), al finalizar su participación confirmó a los medios de comunicación que buscará la alcaldía de Torreón y que para ello habrá de realizar las gestiones necesarias dentro de su partido, anunció además que solicitará licencia a su cargo oficialmente el próximo 15 de diciembre.

“Yo creo que no está bien gobernado, Torreón es una ciudad que se ha quedado en el pasado, es una ciudad que tiene oportunidades perdidas, es una administración que administra problemas, que no innova, que no es creativa, que no es emprendedora y es una ciudad que se ve gris, yo pienso que Torreón da para mucho más, para ser de las trece o catorce ciudades más importantes del país, no estamos a la altura, estamos rezagados y por supuesto que quiero llevar a Torreón a otro lugar”.

Señaló que en todo caso buscará “sumar” al municipio al margen de que su partido lo beneficie con la candidatura a la alcaldía, además de que respetará cualquier resultado interno para que por primera vez en la historia gobierno la izquierda en la ciudad.

“Yo creo que Torreón puede estar muchísimo mejor y hay un común denominador, ustedes pregúntenle a los torreonenses ¿qué se ha hecho en esta administración? La mayoría les van a decir ‘nada’”.

Salazar también reconoció que ya existen otros aspirantes a la alcaldía, de quienes dijo “están haciendo su parte”; en ese tema se refirió a los resultados positivos que obtuvo el PRI en la pasada elección al Congreso Estatal, situación que no le genera preocupación alguna al tratarse de un tema que se ha venido dando en elecciones intermedias desde hace años.

“Desde el 2008 el PRI se ha llevado carros completos en las elecciones ‘huérfanas’, intermedias de diputados locales, no ha habido una sola elección que pierda un distrito local el PRI desde entonces, sin embargo después de esas elecciones la realidad cambia, cuando la gente y las personas empiezan a pensar en el metro cuadrado de su casa, de su colonia, la dinámica de la elección cambia, el razonamiento y el sentimiento que mueve al electorado para votar por una u otra persona también cambia, yo conozco a Torreón”, advirtió Luis Fernando Salazar.