Sorprende Rosario Dawson como 'Ahsoka Tano' en The Mandalorian

El personaje es conocido por ser la aprendiz de “Anakin Skywalker” en la franquicia de Star Wars y cuya primera aparición es en La Guerra de los Clones de 2008.

Rosario Dawson como Asoka Tano es lo mejor de este 2020 y cuando habla de Anakin me rompió el Corazón pic.twitter.com/t7lvYhRx3p

En la producción de Disney+, “Ahsoka” es traída a la vida de la mano de Dawson bajo la dirección de Dave Filoni, a quien le aplaudieron la integración del papel dentro de la ficción.

Cabe recordar que Filoni fue quien se encargó de La Guerra de los Clones, por lo que el regreso del mítico personaje en su versión live-action es algo que ha emocionado a los seguidores de Star Wars.

“Ahsoka Tano por fin salió en live-action!!!!”, “Gracias a Dave Filoni por existir y darnos lo mejor de Star Wars” y “Rosario Dawson nació para interpretar a Ahsoka Tano, qué increíble episodio de The Mandalorian, cada vez se pone mejor y más interesante la historia”, se lee entre los comentarios.

she looks so good!#TheMandalorian pic.twitter.com/ZDk5EiVLGc