Allisson Lozz revela que pronto podría quedar ciega

La actriz mexicana Allisson Lozz reveló a través de un video en Instagram que está perdiendo la visión y contó que de acuerdo a doctores, se quedará ciega aproximadamente en dos años.

“Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí”, contó la intérprete a sus 86 mil seguidores.

Lozz, quien fue protagonista de exitosas telenovelas juveniles como Al Diablo con los Guapos o En nombre del amor, explicó que lleva lentes desde segundo de primaria. Su gran ilusión era operarse al cumplir la mayoría de edad, pero cuando llegó el momento, los doctores le informaron que no podían someterse a cirugía y que su córnea estaba muy dañada.

“Cuando tenía 18 años, yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser. Y yo vivía en ese momento en Chihuahua. Y me dijeron, ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado (tengo ojos muy grandes, como pueden notar), entonces, no eres candidata a cirugía. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba. Me acompañó mi esposito, mi papá, estábamos todos emocionados y me dieron esa noticia”, relató en el video.

“Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 (años), más o menos, iba a quedar ciega, y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega, yo pensé que no... El tiempo pasa muy rápido”, agregó.

Aunque buscó una segunda opinión y acudió a una prestigiosa clínica de EUA, la respuesta que recibió fue la misma.

“Obviamente esa noticia para mí fue horrible y vine a Estados Unidos a corroborar. Fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo, exactamente lo mismo”.

A pesar del pronóstico de los doctores, ella tiene fe, y espera que en los próximos años la tecnología avance y pueda mantener la visión.

Durante su infancia y adolescencia, Lozz fue una de las actrices mexicanas más reconocidas de la pequeña pantalla, y participó en exitosas series, como Alegrijes y Rebujos, Rebelde, o Las Dos Caras de Ana. Sin embargo, hace más de 10 años, la artista nacida en 1992 se retiró de los sets de grabación y del mundo del espectáculo, para dedicarse a su familia.

Ahora, reside en Colorado, EUA, junto a su esposo y sus dos hijas, London Rose y Sidney.

Se dedica a la venta de cosméticos, y en el mes de noviembre, su nombre destacó en los titulares de muchos medios de comunicación, por ganar una camioneta gracias a los buenos resultados que logró vendiendo los productos de belleza de la marca para la que trabaja.