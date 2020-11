Impiden acceso a FGE en Piedras Negras para denunciar desaparición

Familiares de un ciudadano estadounidense que se encuentra desaparecido acudieron la tarde este jueves a las instalaciones de la Delegación Norte I de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Piedras Negras, para presentar la denuncia correspondiente, sin embargo no les permitió el acceso a las instalaciones y pretendieron tomarles la denuncia en la explanada.

La persona que se encuentra desaparecida responde al nombre de Plácido Jacques Castillo de 39 años, originario de San Antonio, Texas y quien tiene cuatro meses viviendo en Piedras Negras, según dio a conocer Abel Márquez Rubio.

Los familiares de Jacques Castillo manifestaron su temor de que le haya pasado algo, pues fue detenido el domingo a la una de la tarde y luego judicializado; su audiencia se llevó a cabo el miércoles y el juez le dictó su libertad, pues se determinó que fue objeto de tortura.

"El miércoles tuvo su última audiencia. A las dos de la tarde el juez le dio su libertad y, hasta esta fecha y esta hora no nos han dado información de él, no nos han dicho dónde está, no sabemos nada de él. Venimos a presentar una denuncia de desaparición porque en verdad no sabemos dónde está", dijo Márquez Rubio.

Ariana García Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dio a conocer que los familiares de Plácido Jaques solicitaron el apoyo de la organización para acompañarlos a presentar la denuncia de desaparición.

"Porque hay una negativa de la Fiscalía a que las personas ingresen a poner denuncias en este edificio. Inclusive la reja de entrada a la parte de atrás de la Fiscalía está cerrada, siendo las 4:30 de la tarde la puerta de acceso a la Fiscalía está cerrada y esto impide que las personas puedan presentar una denuncia", indicó la abogada.

Detalló que se envió un mensaje donde informan sobre la desaparición del ciudadano norteamericano y en respuesta, se le envió un policía al exterior del edificio para tomarles la denuncia; lo que señaló es un acto violatorio de derechos a las víctimas e incurren en la revictimización de las personas.