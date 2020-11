Procuraduría Fiscal promete castigo a factureros

Al asegurar que muy pronto habrá factureros en la cárcel, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, advirtió que con la reforma para eliminar el outsourcing, el simulador de operaciones que venda servicios para evadir obligaciones fiscales y laborales pagará con hasta 16 años de prisión.

"Lo que sí les puedo garantizar es que vamos a tener factureros en la cárcel", sostuvo en el marco de la Cumbre Fiscal Paquete Económico 2021, organizada por Thomson Reuters.

Aseguró que tan solo el hecho de la percepción de riesgo con la reforma antifactureros ha dado lugar a un "tsunami" de regularización que ha dejado 35 mil millones de pesos que se cobran de impuestos evadidos.

Explicó que la forma permanente reiterada que establece la ley antifactureros permite que el supuesto se actualice al finalizar el ejercicio fiscal 2020.

Sin embargo, a pesar de esta limitante, informó que la PFF ya presentó querellas en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 43 denuncias por defraudación fiscal y lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los siete grupos factureros más importantes de defraudación fiscal.

Detalló que son expedientes que no se arman de la "noche a la mañana", se están integrando, practicando diligencias y reuniendo todas las pruebas. La evasión por esta vía asciende a 500 mil millones de pesos, precisó.

Afirmó que la reforma penal fiscal ha tenido efectos positivos, en un año de pandemia sin actividad económica, ya que de la recaudación de impuestos en lo que va del año los ingresos tributarios aumentaron más de 190 mil millones de pesos, a diferencia de la pérdida de 370 mil millones de pesos en las crisis de 1995 y 2009.

Gracias a esta mayor recaudación, dijo que no han sido necesarias medidas de emergencia como incremento de impuestos y atender la pandemia y el sistema de salud.

El efecto de la reforma antifactureros se ha reflejado en el monto de multas y recargos porque los contribuyentes se están regularizando y las empresas ya no están contratando servicios de outsourcing ilegal.

EMPRESAS DE PAPEL

Al abundar más sobre la iniciativa de reforma para eliminar el outsourcing, aseguró que se busca no dejar desvalidos a los trabajadores que los registran en más de 20 empresas "de papel" porque se condena a toda una generación a no tener pensiones dignas y no tener crédito Infonavit ni seguridad social.

"Es caótico lo que tienen que pasar y el compromiso de las finanzas públicas porque les hacen hoyos", apuntó.

Señaló que un esquema de evasión es la facturación vía la subcontratación laboral, en el cual se constituyen empresas para "disfrazar" la relación con el trabajador para no pagar impuestos ni cuotas sociales.

Es una calificativa de defraudación fiscal que podría llevar hasta 14 años de cárcel, acotó.

Explicó que actualmente ya se pueden perseguir estos delitos, pero posterior a la reforma para subcontratación el que contrate el outsourcing para fines ilícitos puede ir a la cárcel hasta 14 años, pero para el facturero que venda ese servicio en delincuencia organizada la sanción que se propone son hasta 16 años de cárcel.

"Si lo contratas, corres el riesgo de estar en la cárcel", advirtió al hacer un llamado a empresas y contribuyentes a regularizar su situación o de lo contrario enfrentarán graves consecuencias.

Mencionó que muy pronto el Ejecutivo federal anunciará beneficios fiscales para la frontera sur, y se ampliará hasta el final de sexenio el esquema vigente para el norte del país.