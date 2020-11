Denuncian a conductores de 'racers' de causar destrozos

Tras el cierre del Cañón de Fernández y la presa Francisco Zarco ante la contingencia sanitaria que mantiene al estado en semáforo rojo por el alto riesgo de contagio de COVID-19, se han detectado vehículos tipo 'racer' en comunidades como 6 de Enero y otras aledañas, causando destrozos a los habitantes.

Tal problemática se denunció ayer en sesión ordinaria de Cabildo por parte del regidor de la fracción de Morena, Víctor Nájera, quien solicitó el apoyo del Municipio para contar con mayor presencia policiaca e incluso se propuso la instalación de una caseta de vigilancia en la que los ejidatarios aportarían el terreno y la construcción.

Además de la presencia de estos vehículos, de los cuales el regidor aseguró que provienen de Gómez Palacio y Torreón, también se han incrementado los casos de robo a casa habitación. "Los sábados y domingos, como está cerrada ahorita la presa, hasta hacen pistas en nuestras comunidades. No estamos para que nos vayan a echar tierra y a destruir nuestros terrenos. Andan dentro de los establos donde no los controlan y sí quisiéramos que se nos apoyara en esta parte, por la destrucción de caminos y sembradíos", comentó Nájera, quien dijo que lo mismo sucede en comunidades cercanas, las cuales no han denunciado.

Ante tal petición, el alcalde Homero Martínez dijo que se reuniría con el titular de la Dirección de Seguridad Pública, Zacarías Espino, para plantear el problema.

De igual manera, pidió al regidor que en cuanto se detecten los conductores de los vehículos 'racer' y motocicletas en sus comunidades, se denuncie de inmediato para tratar de detenerlos. "Hago la petición con el director de Seguridad para que atoremos a quienes anden robándose alguna nuez, y segundo, que lo de los 'racer' nos avisen y nosotros estamos atorando porque toda esa gente ninguna es de Lerdo y solo viene hacer destrozos", dijo el edil.