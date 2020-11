Cancelan desfile, pista de hielo y el pino navideño

Se cancelaron las celebraciones navideñas del Gobierno de Coahuila ante los riesgos de contagio del COVID-19 que persisten en todas las regiones de la entidad, especialmente en la Comarca Lagunera.

Así lo detalló ayer el gobernador Miguel Riquelme, quien señaló que se ha tomado la determinación de no colocar pinos navideños en las plazas públicas, así como las villas y pistas de patinaje; de igual forma, no se llevará a cabo el llamado desfile de "Luz y Magia", ya que busca evitar aglomeraciones de personas en plazas y la vía pública.

"No habrá instalación ni de pistas de hielo ni de pinos ni tampoco los desfiles navideños, pero es por no contribuir a la movilidad, no por otras cosas, mucha gente decía 'aún así, pónganlo, el espíritu navideño tiene que seguir', pero la verdad es que poner un pino o efectuar el desfile, aunque sea de lejos, es provocar a que la gente salga, sabemos de nuestras costumbres, sobretodo de nuestras tradiciones en épocas de navidad, y no sería muy bueno esto ahorita".

Riquelme también descartó que se vayan a tener ampliaciones en los horarios de venta de alcohol para Coahuila en el marco de los festejos decembrinos, por el contrario, buscará revisar el comportamiento social en los próximos días, a fin de establecer, si es necesario, modificaciones a alguna medida respecto a la venta de bebidas embriagantes y los giros en los que se ofrecen las mismas.

Contagios

"Hoy (jueves) también hubo una disminución (contagios), espero que así siga aquí en el municipio de Torreón; de seguir así, podemos ir al menos ajustando las cosas".

1,400 CASOS

Nuevos de COVID-19 se registraron esta semana en La Laguna.