La entrevista a Maradona que le costó 10 mil dólares a Faitelson

Después de la muerte de Diego Armando Maradona este 25 de noviembre, son varias las anécdotas que surgieron de quienes trabajaron con él.

El reconocido periodista deportivo David Faitelson, recordó la ocasión en la que tuvo que pagar 10 mil dólares para poder entrevistar al “Pelusa”.

En una transmisión para ESPN, Faitelson comentó que ya estaba todo pactado para realizar la entrevista en el hotel Royal Pedregal a las 4:00 de la mañana. Fue Guillermo Coppola, el representante del astro argentino en aquel entonces quien solicitó 10 mil dólares para que dicha plática sucediera.

Aunque habían acordado que la entrevista no costaría nada, el periodista tuvo que arreglárselas llamando a su oficina. ”Hablé a la oficina de José Ramón y cuando les dije son 10 mil dólares, me colgaron el teléfono, volví a llamar y les dije es la oportunidad que tenemos de tener a Diego en exclusiva, no va a ver nadie porque son las 4 de la mañana vamos a estar solos con él."

Al final su entrevista se pudo realizar, ya que llegó alguien en un taxi con un maletín, y se los dieron al representante. “Yo estoy seguro que al final Diego nunca vio esos 10 mil pesos. Pero al final se sentó a platicar muy bien con nosotros y lucía muy despierto a esas hora de la mañana", apuntó el periodista deportivo”.