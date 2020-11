Por COVID-19 no habrá en Coahuila pinos navideños, pistas de hielo o desfiles

Las tradicionales celebraciones navideñas del Gobierno de Coahuila han quedado canceladas definitivamente, esto ante los riesgos de contagio del COVID-19 que persisten en todas las regiones de la entidad, especialmente en la Comarca Lagunera.

Así lo detalló este jueves el propio mandatario estatal, Miguel Riquelme, quien señaló que se ha tomado la determinación de no colocar pinos navideños en las plazas públicas, así como de no colocar las villas y pistas de patinaje; de igual forma no se llevará a cabo el llamado desfile de “Luz y Magia”, ya que buscan evitar aglomeraciones de personas en la vía pública.

“No habrá instalación, ni de pistas de hielo, ni de pinos, ni tampoco los desfiles navideños, pero es por no contribuir a la movilidad, no por otras cosa, mucha gente decía ‘aún así pónganlo, el espíritu navideño tiene que seguir’, pero la verdad es que poner un pino o efectuar el desfile aunque sea de lejos, es provocar a que la gente salga, sabemos de nuestras costumbres, sobre todo de nuestras tradiciones en épocas de navidad y no sería muy bueno esto ahorita”.

Riquelme Solís también descartó que se vayan a tener ampliaciones en los horarios de venta de alcohol para Coahuila en el marco de los festejos decembrinos, por el contrario buscarán revisar el comportamiento social en los próximos días, a fin de establecer si es necesario modificar alguna medida respecto a la venta de bebidas embriagantes y los giros en los que se ofrecen las mismas, especialmente restaurantes, bares y cantinas.

“Hoy (jueves) también hubo una disminución (contagios), espero que así siga aquí en el municipio de Torreón, de seguir así pues podemos ir al menos ajustando las cosas, pero no se contempla ampliación de horario, ni apertura de giros, al menos hasta ahorita, ya estamos por llegar al mes de diciembre, la próxima semana estaremos iniciando el mes de diciembre y queremos todavía conservar la actividad que hasta ahorita se tiene, evitando movilidad extraordinaria”, señaló el gobernador.