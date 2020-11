¿Dwayne Johnson en el desfile de Acción de Gracias de NY?

Además de que ‘el inflable está inspirado en su look de los 90’, muchos cibernautas tomaron con buen humor ver a un “The Rock” falso creado para un anuncio con la voz de los copresentadores del programa Today Savannah Guthrie y Hoda Kotb.

El video, muestra a Dwayne con cuello de tortuga, jeans, cangurera, grandes cadenas y una cabellera que en la actualidad ya no porta.

La publicidad, corresponde a un adelanto de la próxima serie de NBC, Youn Rock, la cual “sigue los tiempos salvajes de Dwayne cuando era niño, adolescente y futbolista universitario”, dice Kotb en el comercial.

