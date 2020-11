¿Qué debes saber antes de adoptar una mascota?

Es importante conocer ciertos datos antes de comenzar el proceso de adopción, tanto del can o felino como de los trámites. Lo primero que debes tener en cuenta los los básicos:

*Debes ser mayor de edad

*Debes poder comprobar tu domicilio

*Contrario de adopción donde te comprometes a cubrir todas sus necesidades, desde alimento, ejercicio, vacunas, tiempo, entre otros

*No destinarlo a la cría o reproducción. Se te entregará esterilizado, y de no contar aún con la edad para ello, necesitarás firmar un compromiso de esterilización

*Compromiso de no abandonarlo

Los albergues de animales no reciben subsidios económicos, sino que viven de los apoyos personales. Se trata de un donativo para cubrir los gastos veterinarios de las mascotas que estás adoptando. Esto deberá ser comunicado por la misma asociación, y de no cumplirse, se tomará como requisito no cubierto.

Debes tomar en cuenta los siguientes puntos:

*De no cumplir con todos los requisitos, la asociación tiene derecho de no entregarte la mascota.

*El albergue puede solicitar que la adopción o presentación se realice en el futuro hogar del animal para conocer las condiciones en las que vivirá.

*Se realizará un seguimiento para comprobar que se ha adaptado a la familia y que se está cumpliendo con el compromiso.

*En caso de que te encuentres un animal abandonado, se debe dejar pasar un plazo antes de poder adoptarlo. Esto para descartar que el dueño lo haya perdido y lo reclame.

De igual forma, el albergue debe facilitarte toda la información que tenga al alcance sobre tu futura mascota. En muchas ocasiones no se tienen datos exactos como la edad, sin embargo, si se tiene un aproximado debe hacérselo saber al interesado, igual que las vacunas o tratamientos que han sido cubiertos por ellos a partir del momento de su llegada.

Si no estás seguro de poder cubrir todo esto, o si piensas que podrías cambiar de parecer en el proceso, lo mejor es no crear falsas expectativas. Por otro lado, si deseas ayudar, pero no tienes el espacio o el tiempo para atender una mascota, existen las opciones de apadrinamiento a un animal, donaciones económicas o materiales, es voluntariados o puedes acoger a una mascota temporalmente, hasta que se le encuentre un hogar.