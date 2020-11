Medios aseguran que J Balvin y Valentina Ferrer serán papás

Diversos medios colombianos confirmaron el supuesto embarazo de Valentina Ferrer, novia del cantante J Balvin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℂℍ ℂ ℙ ℂ (@chicapicosa2)

'Una fuente cercana a ambas celebridades' afirmó que Ferrer tiene varias semanas de gestión y que han intentado mantener en secreto la noticia por un tiempo.

La pareja se conoció en 2017 cuando el colombiano grababa el video musical de 'Sigo Extrañándote', donde se gustaron y comenzaron a salir desde entonces.

J Balvin ha figurando en medios en las últimas semanas por compartir sus problemas de depresión y ansiedad que se han intensificado durante el confinamiento de la pandemia.

"No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y vulnerable, posiblemente mucho más que todos ustedes”, expresó en su más reciente video.

Por ello, su familia se ha pronunciado al respecto asegurando que lo apoyan en todo momento y cuando tiene crisis, ellos son los que lo acompañan al médico.