Danna Paola presenta a la chica con la que 'está saliendo'

Esta semana la cantante Danna Paola sorprendió en sus historias de Instagram al enviar un largo mensaje a sus fans para 'abrir su mente' sobre la diversidad en el 'amor'.

En su video ella habla de que está cansada de que cuestionen su sexualidad, pues en distintas ocasiones se le ha relacionado con varias mujeres.

"Es que, qué tal que yo estoy comiendo con una amiga y es solamente porque las chicas solo tenemos amigas no es tu pareja, y qué tal si esa mujer tiene preferencia por mujeres. No solo nos relacionen con chicos, seamos un poco más abiertos de mente y respetemos un poco la decisión de cada persona, y seamos un poco más abiertos al amor y a relacionarnos con las personas”, dice.

Además, presenta a la chica con la que está saliendo de manera sarcástica, al cuestionar el porqué cuando ven a dos mujeres juntas de inmediato aseguran que son amigas, promoviendo la diversidad y la sexualidad.

"No hablo por mí sino que creo que es un tema que me pregunto mucho, que el mundo es muy machista y solo las mujeres tenemos “amigas” y no es así, puede que la preferencia de esa mujer sean las chicas, so… eso”, agregó.