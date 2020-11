Hasta diciembre, aplicación de vacuna contra influenza en Gómez Palacio

Será hasta el mes de diciembre cuando la Jurisdicción Sanitaria número 2 en Gómez Palacio abra la aplicación de la vacuna contra la influenza al público en general.

Jorge Luis Candelas, jefe de la Jurisdicción, informó que actualmente se atiende solo a los grupos considerados vulnerables y se continuará así hasta finales de este mes de noviembre.

Detalló que dentro de los grupos vulnerables se encuentran las personas mayores a 65 años, menores de 5 años así como mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Hasta el momento, dijo, se han aplicado cerca del 35 por ciento de la meta trazada para esta temporada, es decir, se han aplicado cerca de 21 mil 700 dosis, de las 62 mil que es la meta.

Candelas explicó que es en los centros de salud, así como en las instituciones de salud públicas como el Seguro Social y el ISSSTE donde también se lleva a cabo la aplicación del biológico.

"Donde tenemos un poquito de situación donde dicen que no hay, es cuando viene gente que no está dentro de los grupos vulnerables, les dicen que todavía no y se confunde con que no hay", explicó el jefe de la Jurisdicción.

Aseguró que una vez que se termine de atender a dicha población, se abrirá al público en general, lo cual es espera que inicie en el mes de diciembre, por lo que pide esperar.

"De hecho nada más que cubramos de forma completa a los grupos vulnerables, abriremos al resto de la población. Que no se desesperen sí habrá para todos", recalcó el funcionario.

Además, explicó que aún no aún no inicia de lleno la temporada de influenza, "nos encontramos en etapa preventiva, estamos a buen tiempo".

Así mismo, comentó que hasta el momento no se han presentado casos, "incluso ni sospechosos", puntualizó.