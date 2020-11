'Queremos trabajar', reclaman comerciantes en Lerdo

Un grupo de por lo menos 70 comerciantes del primer cuadro de la ciudad se plantó a las afueras de la presidencia municipal de Lerdo para exigir que se permita su apertura los fines de semana, ya que el nuevo decreto del Gobierno estatal para contener los casos de COVID los obligará a permanecer cerrados por considerarse como no esenciales.

Aunque en un primer encuentro que sostuvieron los comerciantes con representantes del Municipio, entre ellos el titular de Plazas y Mercados, Ramón Acosta, se acordó que se les permitiría la apertura con un horario de 9:00 a 19:00 horas cumpliendo cabalmente con las disposiciones de salud. Sin embargo en un comunicado que se envió a los medios de comunicación y no a los comerciantes se informó que se atendería el decreto.

"A partir de este miércoles 25 de noviembre entran en vigor las nuevas disposiciones del decreto estatal para disminuir los contagios por COVID-19 y en Lerdo se acatarán al pie de la letra, así lo dio a conocer el secretario técnico Gerardo Lara", reza el comunicado emitido horas después de lo acordado con los manifestantes.

Comerciantes que participaron en la movilización y en el encuentro con los representantes del Municipio declararon que los acuerdos seguían en pie puesto que ninguna autoridad les había informado lo contrario.

Ayer alrededor de las 9:00 horas, un grupo de comerciantes con pancartas en mano con leyendas como "queremos trabajar para sobrevivir", se plantaron a las afueras de la presidencia para exigir un encuentro con el alcalde Homero Martínez Cabrera.

De forma pacífica, los manifestantes se trasladaron al Teatro Centauro, a media cuadra del edificio municipal, para establecer un encuentro con el representante de Prevención Social y el titular de Plazas y Mercados.

"El problema que nosotros tenemos es que varían mucho los protocolos de cerrar en cuanto a los horarios, estamos dispuestos a cerrar, el detalles es que en Gómez y Torreón no cierran", reclamó Fernando Muñoz, comerciante, quien denunció la falta de apoyos por parte de la autoridad para evitar el cierre de los comercios.

