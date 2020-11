Gimnasios en Durango piden que se homologuen medidas

Integrantes del Comité de la Asociación del Deporte a la Salud del Estado de Durango piden al Gobierno del Estado poder abrir con un aforo del 30% debido al impacto financiero económico negativo que han tenido.

Argumentan que les afecta mucho que en el vecino municipio de Torreón, Coahuila, estas actividades sí están permitidas mientras que no ocurra lo mismo en Gómez Palacio y Lerdo, siendo parte estos municipios de la Comarca Lagunera. Criticaron que no exista una coordinación entre Durango y Coahuila como zona metropolitana.

Son alrededor de 40 gimnasios pero contando academias y canchas de futbol serán alrededor de 100 propietarios. Hasta ahora han cerrado ya seis negocios de gimnasios de manera definitiva por la falta de coordinación entre ambas entidades en cuanto a criterios aplicables para contener la pandemia.

"Algunos hemos estado sobreviviendo de la renta de nuestro mismo equipo llevándolo a domicilio pero estamos en una zona metropolitana y ya no podemos hacerlo porque en Torreón los gimnasios están abiertos, entonces cualquier persona prefiere ir a pagar 400 pesos a un gimnasio de Torreón que pagar mil pesos por una caminadora, es ilógico lo que hace el Gobierno y no nos dejan hacer nada", manifestó Florentino Humberto Figueras Mancillas, propietario de un negocio de este tipo. Expuso que debido a que los gimnasios están catalogados como no esenciales y a que no se les está apoyando de ninguna manera la economía del gremio se ha venido a pique.

"No puede ser posible que seamos tres ciudades hermanas y cruzando el puente se permitan todas las actividades y aquí no. Al señor gobernador se le hace muy fácil cerrar otros 15 días más pero con qué apoyo. Nos quieren tener encerrados pero entonces qué comemos", dijo Figueras Mancilla.

Esta petición se dio a conocer en una rueda de prensa este miércoles donde expusieron la difícil situación por la que están pasando. "Siempre hemos demostrado la colaboración para trabajar de la mano con las autoridades y respetamos las reglas pero vemos con sorpresa que en la parte de Durango las autoridades no nos atienden. Nunca hemos tenido una plática real con el Gobierno del Estado quienes son los que toman las decisiones y se toman desde la capital sin darse cuenta de las necesidades de los municipios de La Laguna", dijo Rafael Ibarra Camacho, propietario de una cancha de futbol.

Los demás dueños de los negocios aseguraron que no están pidiendo al Gobierno que los mantengan sino que les permitan trabajar porque ellos no están considerando que si los negocios siguen cerrados, tampoco estarán en condiciones de pagar impuestos al en 2021 y eso también va afectar a los gobiernos estatales que además ya van a tener recortes presupuestales para el próximo año.

"Nos queda claro que nosotros no somos el problema en cuanto a los contagios porque si al cerrar los gimnasios, se refleja en una disminución de ellos, querría decir que nosotros somos el problema pero el Gobierno debe reconocer que se equivocan en sus decisiones y un ejemplo claro fue el tema del transporte y ahí tuvieron que rectificar", dijeron.