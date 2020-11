Colonos del norte de Torreón se quejan de obras del Simas

Habitantes de fraccionamientos residenciales en el norte de Torreón se manifestaron durante este miércoles en contra del Simas Torreón, exigieron que el sistema detenga las obras correspondientes a la interconexión de tuberías de agua potable entre el pozo de extracción número 4 y otros sectores aledaños, temen que disminuya su presión de agua.

En punto de las 11:00 horas los vecinos de colonias como Residencial Los Fresnos, El Fresno, Quintas San Isidro, Galerías, sector comercial de bulevar Independencia y aledañas, así lo detalló Rafael Ortega, quien representa a los colonos de Residencial Los Fresnos.

“El mes de septiembre vino personal técnico del Simas y de Obras Públicas para informarnos que querían hacer una obra de interconexión de la bomba número 4 que está dentro de aquí del sector, que es la que alimenta el sector, para hacer una obra para alimentar y llevarse el agua a otro sector, del cual no nos informaron, ni nos dijeron nada todavía… Nos avisan en septiembre ellos inician en octubre, no nos dieron un estudio, nos dieron un análisis, no nos dieron absolutamente nada, esa es precisamente la molestias principal que nosotros tenemos”.

El vecino indicó que ante dicha inconformidad procederán con acciones legales para detener los trabajos, esto mediante un recurso de amparo que esperan se resuelva a su favor, de tal forma que se obligue al Simas Torreón a que garantice el acceso al agua potable suficiente y se evite la afectación a sus sectores.

Por su parte, la Gerencia Técnica del sistema informó este mismo miércoles por la tarde que los trabajos no generarán afectaciones en el suministro de agua potable de ese punto de Torreón, además de que corresponden a labores que se llevan a cabo de forma regular en todos los puntos de extracción y distribución de agua potable.

Cabe recordar que situaciones de inconformidad similares se han presentado en sectores del oriente y del segundo cuadro, en esos casos el mismo Simas Torreón también ha negado que se vaya a generar afectación alguna en los suministros de cada zona donde se realiza la interconexión.