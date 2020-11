El Gran Silencio aprovecha pandemia para trabajar en nuevo disco

El músico Cano Hernández, uno de los fundadores de El Gran Silencio, piensa que cuando pase la pandemia saldrán muchas canciones nacidas en esta temporada y desde casa.

En el caso de la agrupación proveniente de Monterrey, Nuevo León, continúan trabajando en su nuevo disco que se llamará Audiofilia Subliminal Dub.

"Platicando con otras bandas todos estamos muy positivos de que va a pasar esto pronto y pensando en qué vamos a hacer en el regreso porque tiene que ser mucho mejor de lo que estábamos haciendo", dice.

"Yo estoy esperando con ansias los primeros conciertos que va a haber".

Con sus 28 años de historia, la banda regia resalta cómo la comunidad artística se volcó en los últimos meses hacia las plataformas digitales, llenándolas de música con conciertos desde esa plataforma y haciendo más tranquila la cuarentena por el COVID-19.

"Esa fue se las cosas que me llamaron mucho la atención, cómo sin ponernos de acuerdo las bandas automáticamente empezamos a querer compartir música para hacer este encierro más tranquilo", comenta Cano.

En contraste, Antonio Hernández, comparte que ante las épocas adversas son los músicos los que a través de su trabajo han ayudado a la gente a sanar pero hoy que no hay eventos multitudinarios en vivo, están detenidos.

"De repente suele ser un poco contradictorio para nosotros como músicos que siempre que hay un problema la música siempre sale a flote y de repente decimos 'ay, ahora nosotros somos los damnificados', tenemos más de un año sin trabajar en el caso de El gran silencio y es cuando uno le da valor a su trabajo", explica.

Al respecto, Cano relata que más que apoyo, en Monterrey las autoridades ya advirtieron que habrá multas para los grupos que estén tocando en fiestas.

"Multas arriba de los 100 mil pesos como si tuviéramos mucha lana, ahí está el apoyo", sentencia.

"Yo sé bien que hay una alerta sanitaria muy grande pero la advertencia fue directa, nos pusieron las tarifas de las multas, fue lo primero que hicieron los desgraciados. Ahí se ve cómo piensan de la música y de los músicos, pareciera ser que no es tan importante para muchos, se olvidan que es una industria muy grande no nada más de músicos sino de gente que organiza, staffs, muchísima gente quedó sin trabajo ya es un año y no se ve el apoyo por ninguna parte".

Cano explica que ha sido entre la misma gente de la industria como han salido adelante, incluso vendiendo cosas para juntar dinero para los que trabajan detrás de los escenarios.

"La misma ayuda salió de la banda que trabaja en los conciertos y de los músicos", comenta.

Sin embargo, mientras los shows en vivo regresan, El Gran Silencio se prepara para el próximo viernes 27 de noviembre realizar su concierto Irrepetible por la plataforma Ticketmaster Live.

En el formato streaming que arrancará a las 20:30 horas estarán acompañados -a la distancia- por los paraguayos Kchiporros.