El lagunero que compartió la mesa con Diego Armando Maradona

Emmanuel López de Anda, es un aficionado lagunero con un gusto particular por el futbol argentino y por Boca Juniors, tuvo la oportunidad de conocer al astro del futbol Diego Armando Maradona, conviviendo con él y escuchando de su voz el amor que le tiene al pueblo de México.

El lagunero jamás creyó poder conocer al Diego, pero durante su aventura por Argentina tuvo ese extraordinario encuentro circunstancial, ya que lo pudo conocer en el hogar del ‘Pelusa’.

Corría el año del 2007 cuando Emmanuel se disponía a viajar a Argentina para ver un juego de Boca en La Bombonera, pero una amiga le pidió que visitara a unos familiares que tenía en Buenos Aires.

El torreonense conoció a la familia en primera instancia por teléfono, ya que le indicaría la dirección de la casa a la que tendría que llegar, trasladándose así a la provincia de Banfield.

Emmanuel no sabía que se encontraría con Roberto Maciel, Verónica Ojeda pareja de Maradona con la que tuvo a su último hijo. Tras saludar a la familia ellos le pidieron que si gustaba ir a la casa del Diego, contestado con un sí pero con cierta incredulidad y nerviosismo.

El lagunero no sabía con lo que se encontraría o si esto solo era una broma, pero al llegar al domicilio, lo primero que vio fue a Maradona.

"Nunca me imaginé conocerlo, ha sido mi ídolo y fue algo extraordinario. Sentí al verlo una sensación extraña, cuando iba en el coche y pensé que me iba a desmayar, pero me contuve, me recibió fantástico y convivimos largo rato, muy ameno, escuchando música de Marco Antonio Solís".

López de Anda recordó que en la cena estuvieron cuatro o cinco personas, haciendo énfasis en la actitud amable de Verónica Ojeda.

El tema de conversación se centró en el futbol, mientras Maradona le preguntó de qué parte de México era Emmanuel.

"Me preguntó de qué parte de México era, le dije que de Torreón, le pregunté si lo conocía y me dijo con un poco de sarcasmo, que conocía todo el mundo, pero en realidad no ubicaba la ciudad, así que tuve que darle algunas referencias y la más efectiva fue cuando le dije que era de la tierra donde está el equipo Santos Laguna. Ahí fue cuando reconoció y mencionó a Jared Borgetti", algo que recuerda con añoranza.

Emmanuel confesó que recibió con mucho pesar la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, sintiendo una gran conmoción al recordar los momentos en los que pudo convivir con uno de los mejores jugadores en la historia del futbol.