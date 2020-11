Ponche, aliado para quitar el frío y mejorar las defensas

El ponche es una bebida caliente que puede aportar muchos beneficios a la salud. Aquí diremos por qué esta bebida podría ayudar a elevar las defensas y quitar el frío.

Esta famosa preparación caliente es ideal para pasar esta temporada de bajas temperaturas debido a que las frutas e ingredientes con las que suele prepararse conforman una bomba favorable de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que pueden ayudarte a mantener una buena salud.

El ponche suele prepararse con frutas como guayaba, manzana, caña, tejocote, tamarindo y otros ingredientes como jamaica, piloncillo o azúcar, pasas o ciruelas y canela. Esta combinación es perfecta para la época decembrina, ya que al servirse caliente puede ayudar a mitigar el frío.

Mejora el sistema inmune

Frutas como la guayaba, el tamarindo y el tejocote son reconocidas por sus altas cantidades de vitamina C y A, las cuales son nutrientes esenciales que ayudan a mejorar las defensas del organismo.

Un artículo del Centro de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que el ponche es la bebida perfecta para fortalecer el sistema inmune, ya que el tejocote, la guayaba y el tamarindo son frutas ricas en vitamina C y antioxidantes polifenólicos, los cuales se encargan de prevenir enfermedades como el resfriado común o cualquiera derivada del daño oxidativo.

Analizando los componentes de estas frutas, comenzando por la guayaba, este ingrediente en el ponche es una de las mejores fuentes de vitamina C en comparación con los cítricos. De acuerdo con un artículo de "The Journal of Biological Regulators", la vitamina C que contiene esta fruta actúa como un antioxidante que inhibe los síntomas del resfriado mientras fortalece el sistema inmune.

En el caso del tejocote, esta fruta pequeña es apreciada por sus propiedades medicinales. Según la Enciclopedia Ilustrada del Tejocote, este fruto mexicano es una fruta rica en vitamina C, calcio, hierro y vitaminas del complejo B que son esenciales para formar glóbulos rojos y ayudar a prevenir enfermedades.

El tamarindo también juega un papel fundamental en la preparación del ponche, y aunque algunas personas lo descartan en la preparación por su sabor ácido, vale la pena considerar que un estudio publicado en la "Revista de Ciencias Biológicas y de la Salud" de la Universidad de Sonora apunta que el tamarindo aporta vitaminas A, C, complejo B, proteínas, calcio, fósforo, potasio y magnesio. Asimismo es una fuente de fibra y antioxidantes que protegen el sistema inmune.

Ahora bien, aunque estas tres frutas son las principales fuentes de vitamina C en el ponche, es importante destacar que funcionan siempre y cuando se agreguen en la taza con el líquido, ya que la bebida por sí sola no te aportará tantos beneficios si no comes la fruta. Además puedes comer la cáscara de las mismas frutas, la cual también puede mejorar tu digestión.

Quítate el frío al tomar ponche

Seguramente has sentido el alivio que produce beber una taza de ponche caliente durante las épocas de frío, lo cual es posible porque las frutas y los ingredientes que contiene esta bebida son capaces de aportar las calorías y nutrientes necesarios para combatir el frío.

Comenzando por la caña de azúcar, ésta es considerada por NDTV Food como un alimento que contiene carbohidratos, proteínas, hierro y potasio por lo que convierte al ponche en una bebida energética natural por excelencia. Además el piloncillo es un ingrediente que le aporta sabor al ponche y que bien es elaborado a base de jugo de caña, por lo que las propiedades dela bebida aumentan.

Prepara tu ponche

Si quieres quitarte el frío y fortalecer tu sistema inmune, puedes comenzar a reunir los ingredientes para preparar un delicioso ponche. Necesitarás:

5 litros de agua

6 guayabas cortadas en trozos

2 manzanas cortadas en rodajas

¼ kg de tejocotes

3 piezas de caña rebanada en tiras

¼ taza de pasas o ciruelas

5 tamarindos pelados

¼ kg de piloncillo o azúcar morena

2 ramas de canela

¼ taza de jamaica

Modo de preparación

1. Hierve el agua en una olla grande y añade las ramas de canela.

2. En otra olla pequeña, hierve agua y añade los tejocotes durante 5 minutos, luego retira la fruta y pélala. Corta los tejocotes por la mitad y retira la semilla.

3. A la olla grande añádele los tejocotes, las guayabas, las manzanas, las cañas, los tamarindos, las pasas o las ciruelas, la jamaica y el piloncillo o el azúcar. Revuelve para que se integren, y deja hervir a fuego lento durante 30 minutos.

4. Sirve el ponche con algo de fruta y caña para potenciar los beneficios de la bebida. También puedes acompañar con un poco de tequila o ron según sea el gusto.