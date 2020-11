Fue mi primer novio, mi primer beso: Samadhi Zendejas sobre Alejandro Speitzer

Samadhi Zendejas, quien diera vida a Jenni Rivera en la serie Mariposa de Barrio, reveló que sostuvo un romance de cuatro años con el actor Alejandro Speitzer en el tiempo que participaron en la telenovela Atrévete a soñar.

“Yo empiezo a hacer esa novela siendo fan de todos los que estaban en esa novela y el chavito que fue mi crush en la primaria, yo tenía en la carátula del cuaderno su cara, me dicen: ‘Vas a ser pareja de él’, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No lo creía. Y después terminó siendo mi novio de cuatro años”, confesó Zendejas en una entrevista con Omar Chaparro.

Aunque la actriz inicialmente no dio a conocer el nombre del actor del que hablaba, minutos después reveló su nombre, ante la insistencia del conductor.

Samadhi Zendejas acudió al programa Tu- Night con Omar Chaparro acompañada de la también actriz María Elisa Camargo, con la cual hablaron sobre sus trayectorias y sus proyectos en el mundo del espectáculo.

Alejandro Speitzer, quien actualmente tiene una relación amorosa con la actriz española Ester Expósito, goza de una gran fama no sólo en México sino en todo el mundo, debido a su participación en diversas series de Netflix, entre ellas Oscuro deseo, donde comparte créditos con Maité Perroni.

El actor fue parte del elenco de Atrévete a soñar que era protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel, cuando él aún era muy joven y donde conoció a Samadhi Zendejas, quien reveló que su primer trabajo de actuación fue precisamente en dicha telenovela.

“Fue mi primer novio, mi primer beso”, reveló la estrella mexicana, quien actualmente participa en la serie de Telemundo Falsa identidad.