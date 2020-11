El corrido que le dio fama y muerte a Valentín Elizalde

A 14 años de la muerte del cantante Valentín Elizalde, sus fans siguen recordándolo a través de las redes sociales.

El sonorense fue asesinado a los 27 años al salir de un concierto que ofreció en un palenque de Reynosa Tamaulipas.

Varias teorías resultaron del atentado en el que perdió la vida, pues su camioneta fue baleada a menos de 100 metros del palenque y 70 cartuchos fueron encontrados en la escena del crimen. El único sobreviviente fue su primo "Tano" Elizalde, a pesar de recibir siete disparos.

"Cuando vi el cuerpo baleado de Valentín aún estaba con vida. Lo tomé en mis brazos para protegerlo y le decía: '¡Vámonos!, ¡vámonos!', porque casi estoy seguro de que él estaba vivo cuando yo lo agarré'", contó "Tano", Elizalde, quien acompañaba a Valentín a todos sus shows.

"Ya en ningún momento habló, él con su ojo izquierdo abierto me miraba y yo sentía que estaba vivo cuando lo agarré. Cuando pararon los tiros para quererlo sacar fue cuando él se me fue para un lado, ahí fue cuando yo empecé a gritar como loco, a llorar como loco", recordó. La teoría más fuerte afirma que fue el corrido que le dio fama, A mis enemigos, el mismo que lo orilló a la muerte. Se argumenta que en dicho tema se incluye un mensaje por parte de Joaquín "El Chapo" Guzmán dirigido a los integrantes de un grupo criminal. Valentín habría sido amenazado para no interpretar esta canción en aquel concierto porque se llevaba a cabo en territorio de un cártel, sin embargo, Elizalde abrió su concierto entonándolo. "Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando, así lo dice el refrán para aquellos que andan hablando de la gente que trabaja y que no anda vacilando", dice la letra de esta canción.

Además de esta teoría, se incluyeron otras que involucraban al intérprete con el crimen organizado como la que asegura que Valentín se relacionó con la mujer de un capo y éste habría ordenado su asesinato y una más que argumenta que antes del concierto unos hombres le ofrecieron cantar en una fiesta privada después del show, pero tras la negativa de Elizalde, en venganza lo asesinaron brutalmente.

Frente a la incertidumbre, muchos de sus fans se quedaron con la impotencia y frustración que cada año reviven.