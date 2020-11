Automovilismo en La Laguna está de luto

e nueva cuenta, el automovilismo y el deporte lagunero en general están de luto, debido al repentino fallecimiento de Félix Rodríguez Aguirre, todo un personaje dentro del mundo motor de esta región, ganador de varios campeonatos regionales de Cuarto de Milla y carreras de Circuito.

HOMBRE DE FAMILIA

Un empresario entusiasta y muy dedicado al trabajo, logró hacer crecer sus negocios de electricidad automotriz y distribución de llantas, al tiempo que se desempeñaba en su pasión: el deporte - motor. Su equipo de competencia llevaba el nombre del taller y se hacía presente en la mayoría de los eventos de automovilismo en La Laguna, desde retar los agrestes caminos en la modalidad de rally, hasta experimentar la adrenalina de alcanzar grandes velocidades a bordo de sus bólidos, afición que transmitió a su familia, la cual era su más grande inspiración.

De hecho Félix ya hacía planes para participar en la Carrera Panamericana 2021, no pudo hacerlo este año, pese a contar con un Chevrolet modelo 1953, preparado para Cuarto de Milla, por lo que se le deben realizar algunas modificaciones, no le alcanzó el tiempo y pensaba hacerlo para el siguiente calendario. Pero Feliciano, llamado Félix por sus amigos, no se quedó fuera de La Panamericana este año, ya que con su equipo, Central Autoeléctrica y Central Llantas, tomó parte en la bienvenida que se les dio a los pilotos en la carretera Durango-Torreón y posteriormente en el desfile que recorrió las principales vías de la ciudad.

Este piloto, su familia y equipo son ampliamente conocidos en la región, ya que acumuló numerosos campeonatos en la popular modalidad de "arrancones" Cuarto de Milla y participaba activamente en las travesías 4 por 4 con vehículos todo terreno, incluso, fue parte del grupo de "barredoras" del Club Correcaminos en la Coahuila 1000, actuando en auxilio y rescate de pilotos y autos. Félix fue una víctima más del COVID-19, que azota al mundo entero y La Laguna no es la excepción, por lo que se sigue rogando a los ciudadanos que respeten las medidas sanitarias para frenar los contagios.

El fallecimiento de Félix fue la noche del domingo 22 de noviembre y de inmediato se dieron los mensajes de condolencia, como el de la Asociación de Autos Antiguos y Clásicos del Norte, cuyo presidente, Ricardo Piñera y el tesorero, Agustín Basurto, lamentaron esta irreparable pérdida. Hay que mencionar que Óscar Rodríguez, hermano de Félix, también está inmerso en el ambiente del automovilismo y recibió numerosos pésames, lo mismo que su inseparable amigo y compadre, Rodolfo "Rudy" de la Mora.

DESPEDIDA

Para despedir a Félix, sus numerosos amigos organizaron un desfile de autos de competencia, la tarde del pasado lunes 23, que salió de una agencia funeraria ubicada sobre el Periférico Raúl López Sánchez, con las medidas sanitarias debidas, para acompañar la carroza hasta el cementerio del bulevar Torreón-Matamoros, a donde solamente accedió su familia, respetando así los automovilistas, la petición de mantener la sana distancia.

Félix Rodríguez deja un legado de inmenso amor para su familia, sus hijos, nietos, hermanos, así como a sus colaboradores en el taller y en la competencia automotriz, siempre siendo un ejemplo de trabajo honrado y de calidad. Descanse en paz, Félix Rodríguez Aguirre.