Se deslinda comité del alcalde de Madero

A través de un vídeo que se compartió por redes sociales el coordinador del Comité Municipal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Francisco I Madero, Mario Sánchez Ramírez se deslindó de las acciones del alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, al pretender distribuir Dióxido de Cloro como tratamiento para el COVID-19.

Catalogó como irresponsable las declaraciones hechas por el edil en donde manifiesta que comprará y distribuirá la ya mencionada sustancia para los pacientes con coronavirus.

Expuso que, el presidente municipal, no es emanado de las filas de Morena, pues recordó que como candidato fue parte de una coalición propuesto por el partido del Trabajo, por lo que reiteró que el partido que representa, se deslinda de estas acciones que pretende realizar el alcalde.

"Hago mención que el alcalde de Madero no es emanado de nuestro partido, Morena, ya que el participio como coalición del PT y me veo obligado como presidente del comité auxiliar municipal de Francisco I Madero, que Morena se deslinda de las acciones irresponsables del alcalde, de no apegarse a los protocolos de las dependencias y organismos locales estatales e internacionales de salud".

En la grabación que tiene una duración de poco más de dos minutos Sánchez Ramírez señala que el partido que representa se solidariza a los ciudadanos maderenses; "Ante la visión unipersonal del alcalde de aplicar dióxido de cloro a pacientes de COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias".

Al final aprovecha para manifestar que momento no se están haciendo de momento no se están afiliaciones ni credencializaciones, para integrase al partido y que únicamente se están llevando pre afiliaciones.