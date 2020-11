Puebla tratará de dar otra sorpresa

- El repechaje ha dejado una grata historia con el Puebla: demostró personalidad y arrojo para dejar fuera al Monterrey en su casa.

Ahora, dentro de la fiesta grande del futbol mexicano seguirá con una ilusión viva y deberán medirse ante el mejor equipo del torneo: La Fiera de "Nacho" Ambriz. La tarea será todavía más complicada para los cuartos de final, pues mientras los poblanos se ubicaron en el decimosegundo lugar del campeonato con 20 puntos, el León fue líder con el doble de unidades. Sin embargo, en el partido más reciente entre ambos clubes, apenas en la jornada 15 el 23 de octubre, la Fiera apenas superó al Puebla por 2-1 en un partido cerrado en el Cuauhtémoc.

"Esto es futbol… Mucha gente de futbol no lo esperaba. El que apostó al Puebla se metió una buena lana, bien por ellos. Pero nada, a descansar, a no creérnosla de más, a no conformarnos. Y el miércoles verán a un Puebla nuevamente de pie, con estas herramientas compitiéndole a un gran equipo como es León", afirmó el técnico Juan Reynoso tras vencer al Monterrey en tanda de penaltis.

La tarea será mayúscula para hoy. Ahora a dos partidos deberán superar al único cuadro que en todo el Guardianes 2020 perdió una sola vez: en el ya lejano 8 de agosto ante Cruz Azul, en la jornada 3. Sin embargo, los poblanos buscarán mantener esa chispa ofensiva en los momentos precisos, y tener en su medio campo una fortaleza para evitar los embates del León.

El partido de ida en el Cuauhtémoc arranca a las 19:00 horas, y el club poblano informó que no se permitirá que asistan aficionados.