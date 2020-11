Duelo clave entre Inter y Real Madrid

- Un Real Madrid plagado de ausencias, encabezadas por la de su capitán Sergio Ramos y la de Karim Benzema, se juega hoy en San Siro una final anticipada para acercarse a los octavos de final de la Liga de Campeones contra un Inter de Milán también contra las cuerdas y obligado reaccionar para cambiar la dinámica de su campaña europea.

Zinedine Zidane solo ha recuperado a un jugador respecto a la plaga de bajas que tuvo para Villarreal (1-1), Casemiro, pieza fundamental en sus esquemas.

Aún ausentes el capitán Sergio Ramos, Fede Valverde, Karim Benzema, Luka Jovic, Álvaro Odriozola (todos por lesión) y Éder Militao, quien volvió a dar un resultado indeterminado en los test PCR de la UEFA.

El Madrid recupera trabajo en el centro del campo, pero sigue sin poder contar con los goles de Benzema y el liderazgo de Ramos, que se presumía clave para parar una de las duplas de ataque más peligrosas de Europa como es la que forman Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

En el duelo pasado, el Madrid ganó 3-2 en casa al Inter, tres puntos que dieron aire y dejaron a los españoles con cuatro puntos, pero conscientes de que los partidos contra el Inter eran como una eliminatoria y necesitan puntuar en el de hoy.

En el grupo, Borussia Monchengladbach lidera con 5 puntos, seguido del Shakhtar y el Madrid con 4 unidades, mientras que Inter está en el fondo con 2.

Si el Madrid tiene poco margen de error, el Inter está completamente contra las cuerdas, tras llegar al ecuador de la fase de grupos como colero.

Con las bajas confirmadas de Aleksandar Kolarov y Marcelo Brozovic, el Inter se encomendará a su trío defensivo formado por Milan Skriniar, Stefan De Vrij y Alessandro Bastoni.

Duelos para hoy

Local Visita Gladbach vs. Shakhtar Olympiakos vs. M. City Ajax vs. Midtjylland A. Madrid vs. Lokomotiv Bayern vs. Salzburgo Inter vs. Real Madrid Liverpool vs. Atalanta Marsella vs. Porto