AHMSA está en agonía: Sindicato

Altos Hornos de México (AHMSA) está en agonía, sostuvo el secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC), Ismael Leija Escalante, quien dijo que la empresa solicitó prorrogar hasta enero el pago del ahorro de sus trabajadores.

Alrededor de 10 mil obreros sindicalizados de la metalúrgica y de subsidiarias y filiales tendrán que esperar hasta el 12 de enero para recibir este recurso, que la empresa deberá cubrir con un interés adicional por el retraso, sostuvo el dirigente nacional minero.

El representante obrero, rodeado por los secretarios generales locales de secciones mineras de la región Carbonífera, señaló que los trabajadores sindicalizados sacrificarán algunas semanas nada más, para cobrar brincando el año el dinero del ahorro que realizaron a lo largo del 2020.

Sostuvo que la empresa pagará el aguinaldo el 10 de diciembre, y el recurso para el ahorro lo tendrá hasta el 12 de enero. Indicó que AHMSA cumplirá su compromiso.

"Tenemos que ser solidarios todos. Queremos mantener la fuente de empleo", dijo. Señaló que Altos Hornos está en negociaciones para asociarse para obtener los recursos necesarios para elevar la producción. Actualmente la metalúrgica trabaja al 35 o 40 por ciento de su capacidad.

"No va a ser posible entregar el ahorro. La empresa no lo completa", sentenció Leija. Dijo que los directivos de la empresa le dieron a conocer que no alcanza el dinero en diciembre y que hasta enero podrán cumplir con la obligación contractual a sus trabajadores.

Agregó que podría tomar el sindicato una actitud radical y exigir que se liquide ese fondo, pero el resultado en el mejor de los casos sería el mismo, y en el peor la empresa desembolsaría dinero que no tiene y correría el riesgo de que se pare su protección por falta de insumos.

Los recursos que tiene los necesita para seguir produciendo, y si se queda sin estos no habrá dinero para continuar operando, explicó.

Expuso que la metalúrgica ha mostrado una política de no lesionar a la base trabajadora y ejemplificó con los obreros que están bajo resguardo, "pero cobran su salario integrado y su premio por asistencia por estar en sus casas".

Sostuvo que "todos necesitamos de todos" en referencia al apoyo que AHMSA ha otorgado a los obreros, y ahora los obreros deberán sacrificar unos días para cobrar su ahorro completo el 12 de enero, en lugar del 8 de diciembre.

Serán alrededor de 10 mil obreros y mineros quienes deberán esperar unas semanas, hasta enero, para cobrar el ahorro. Este promedia entre 20 y 30 mil pesos por trabajador de acuerdo a su sueldo.