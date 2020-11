Hacen un llamado a la responsabilidad

En Durango, las medidas que se han implementado en las últimas semanas, están dando resultados, pero aun no son suficientes para poder garantizar que podamos disminuir de manera considerable el numero de contagios, expresó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al hacer un llamado a la población para no poner en riesgo la nueva apertura de actividades económicas que se podría revertir si hubiera un aumento de las actividades innecesarias.

"Hago un llamado nuevamente a la sociedad, para evitar los viajes de diversión a otras ciudades y las actividades no primordiales; no expongamos esta nueva apertura por andar en la calle sin un motivo justificado", señaló el mandatario al considerar que es responsabilidad de todos no saturar los servicios hospitalarios y conservar al personal médico y de enfermería.

La entidad siguen semáforo rojo aún con las medidas del Gobierno, apuntó Aispuro Torres, al mencionar que el número de positivos va a la baja y a la fecha, se han recuperado de Covid, 13 mil 836 personas de más de 19 mil contagiados.

Las medidas que entran en vigor a partir de este miércoles, tienen como objetivo seguir protegiendo la salud y la vida de todos nosotros, pero también cuidar de la economía de las familias, destacó y pidió a comerciantes, trabajadores y empresas, llevar a cabo la apertura parcial y gradual de las actividades económicas no esenciales con estricto

El Gobernador, reconoció el esfuerzo de muchos duranguenses que cumplen con las medidas de protección, que reducen su movilidad y con ello evitan la propagación del virus, además de que reiteró su acompañamiento a las personas que, en este momento, están luchando para superar la enfermedad y quienes han perdido a compañeros de trabajo, amigos y miembros de sus familias a causa del COVID.