Reforzará Madero la seguridad

En Francisco I. Madero se reforzará la vigilancia por esta temporada, en el centro de la ciudad, por el aumento de la actividad comercial, pues como ya se sabe inicia el pago del aguinaldo.

El director de Seguridad Pública, recalcó que el operativo de vigilancia se extiende hasta enero, ya que se inició con la campaña del Buen Fin, el cual incluso se registró saldo blanco y las proyecciones tener el mismo resultado durante la temporada navideña.

Agregó que en conjunto con el departamento de Plazas y Mercados, vigilarán que no se instalen comerciantes foráneos y que no cuenten con el permiso, ya que por contingencia sanitaria, no está permitido la instalación de ese tipo de comerciantes.

Resaltó que en Madero, los índices delictivos se encuentran a la baja, en lo que respecta a robos y asaltos, es importante evitar que se incrementen en estas fechas, por lo hizo un llamado a la ciudadanía para que al momento de detectar alguna anomalía, la reporten a la corporación.

Reconoció que les faltan unidades para mantener la vigilancia, pero con el apoyo de la Guardia Nacional, que se encargan de realizar recorridos en colonias y ejidos, ha permitido mantener a la baja los índices delictivos.

"Aquí lo importante es que la gente inmediatamente que vean algún sospechoso, nos hablen y acudimos, así hemos actuado y vamos muy bien en estadísticas, estamos a la baja en todos los delitos. Ahora que llegó la Guardia Nacional se nos ha prestado el apoyo para andar de manera pedestre en la zona comercial y eso ha impactado bastante".

Finalmente exhortó a la población a que si detecta algo anormal, que tenga confianza de hablar o bien si sus automóviles sufren alguna falla mecánica y necesitan el apoyo de una unidad para remolcar su vehículo o para que les pase corriente, incluso ocasiones en que los oficiales los llevan a su domicilio o a un taller.