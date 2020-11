Miguel Herrera le hace 'ojitos' a la selección de Colombia

Miguel Herrera, técnico del América, no le disgusta que su nombre está en la lista de posibles aspirantes de dirigir a la selección de Colombia.

Pero hasta el momento "conmigo nadie se ha comunicado".

En entrevista con TUDN, "El Piojo", técnico del América, no ocultó su emoción al ser candidato para ir a tomar las riendas de la selección cafetalera:

"Me me agrada que mi nombre esté presente para poder dirigir una selección tan importante en Sudamérica como lo es la de Colombia, pero simplemente son rumores", mencionó.

Aseguró que por ahora: "A mí no me ha contactado nadie, sigo concentrado al 100 por ciento con el América".

Pero por lo se le vio y se le oyó, está muy emocionado con la posibilidad y ya hasta tiene analizada a la selección que hasta ahora está en manos del portugués Carlos Queiroz.

"Se viene un recambio importante en Colombia, hay muchos jóvenes y veteranos que pueden formar un buen equipo, pero… sinceramente no hay nada con nadie. Hasta que no haya un acercamiento oficial no podré decir algo de eso".