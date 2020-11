MercAhorro: un apoyo a la economía de La Laguna

Para los laguneros, realizar las compras en el Mercado de Abastos es una tradición y para este 2021, dicha tradición sufrirá una transformación gracias a la llegada de MercAhorro.

Ubicada al Oriente de Torreón, la nueva nave industrial albergará un modelo comercial híbrido, que combinará un mercado de abasto con un centro comercial, buscando competir de manera frontal en los mercados de mayoreo y menudeo.

Omar Alonzo, del área de Ventas de MercAhorro, aseveró que el principal beneficio que otorga la ubicación, que de primera intención podría parecer muy alejada, es que en los alrededores viven cerca de 16,000 familias en aproximadamente 45 colonias, lo que se traduce en mucha oferta y muy poca demanda.

"Con nuestro Estudio de Mercado nos dimos cuenta de que estamos ubicados en un lugar privilegiado para el éxito de cada uno de los comerciantes que se posicionarán con nosotros. Por eso elegimos esta localización”.

"Además existirá una interconexión hacia La Partida, lo que beneficiará a todos los pequeños negocios de los alrededores que busquen surtirse, ya que será una opción para evitar el ingreso hacia el centro de la ciudad”.

La nave Industrial cuenta con 11,500 metros cuadrados en su área total, la inversión general del proyecto superó los 3 millones de pesos y se espera que a finales de este 2020 y los primeros meses de 2021, se comience con la entrega de bodegas y locales, buscando realizar la inauguración el 14 de febrero.

La plaza contará con área de estacionamiento, cuya capacidad será de 450 automóviles. Además contará con áreas verdes, área de comida y amplios pasillos en el área de mercado.

Por su parte, Stephanie Escalera, quien también forma parte del equipo de MercAhorro, informó que comprar un lugar en este nuevo espacio es relativamente accesible, pues se cuentan con espacios que van desde los $350,000 hasta los $3.5 millones de pesos.

También puede adquirirse un local o una bodega a cuenta de renta y los precios oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos aproximadamente.

Enfocados en en beneficio social, se proyecta la creación de entre 600 y 1500 empleos directos, el doble en empleos indirectos y sobre todo, ofrecer a las familias de Torreón una canasta básica entre 30% y 40% más barata.

Yusel Barajas Quiroga, uno de los nuevos inversionistas, compartió su punto de vista respecto a este modelo de mercado.

“Nosotros iniciaremos con la franquicia “Donas Montoneras” en el área de snacks, nuestro producto estrella serán donas con nieve. MercAhorro nos pareció una excelente opción gracias a su localización ya que el Oriente de Torreón está creciendo a gran velocidad. Además los precios para inversionistas son muy competitivos, en relación a otras opciones parecidas”.

“La realidad es que hay mercado para todos y espacio para todo tipo de negocios o emprendimientos. Me gustaría invitar a quien tenga esa espinita por iniciar un nuevo negocio, que se informe, que conozca. Yo comencé buscando rentar y a pesar de que los costos de alquiler son muy accesibles, también los de compra deben revisarse, fue así como nos hicimos del nuestro”.

Rubí Durán, quien se dedica a la compra de locales para su posterior renta, también compartió su punto de vista respecto al espacio comercial: “Yo tomé la decisión de invertir en MercAhorro gracias a la excelente experiencia y resultados que he obtenido con este equipo en Plaza Abastos. Cuando me llamaron para informarme sobre la apertura de una nueva plaza en un sector diferente, me interesó mucho el proyecto, por ello decidí integrarme”.

“Veo mucho crecimiento y un gran flujo de personas hacia este sector de la ciudad. A veces no nos damos la oportunidad de revisar ciertas partes de Torreón porque creemos que están muy alejadas o porque simplemente no tenemos a qué ir, pero es importante dar una vuelta para conocer nuevos rumbos”.

“Me agradó la idea de invertir en el sector oriente gracias al concepto que se tiene planeado, ya que al ser un mercado de abastos los precios serán más accesibles que en las cadenas comerciales y además encuentras todo, desde abarrotes hasta verduras, productos en mayoreo, estéticas, restaurantes, será una plaza muy completa”.

“Quisiera invitar a toda la comunidad, a los torreonenses, a que vengan a conocer, a visitar la nave industrial que se está construyendo, es como un sueño hecho realidad”.— Marilú Maluye Fonseca

“De corazón me gustaría extender la invitación a las personas que buscan establecer su nuevo negocio, infórmense y pidan asesoría, a veces uno piensa que está muy caro o que no vale la pena, pero les aseguro que no se decepcionarán”.

La señora Marilú Maluye Fonseca es otra de las nuevas locatarias. Aseguró estar muy feliz de tener un lugar en MercAhorro, pues su futuro negocio, una papelería, es su primer proyecto de emprendimiento.

“Estoy muy contenta de estar aquí en MercAhorro como inversionista, como emprendedora de la Papelería MIM. Me he encontrado con esta oportunidad de abrir un negocio que me dará la posibilidad de salir adelante después de haber tocado puertas y puertas. Agradezco al equipo, todas las atenciones y facilidades que me brindaron para iniciar”.