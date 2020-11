Emilio Osorio festejará mayoría de edad con presentaciones navideñas

"Es mejor pasar el cumpleaños trabajando que no trabajar", dijo Emilio Osorio a unas horas de alcanzar la mayoría de edad (25 de noviembre), fecha que pasará realizando los preparativos para sus conciertos en el Teatro Centenario Coyoacán 11, 12 y 13 de diciembre y su Posada on line, que se llevará a cabo el 19 de diciembre por la plataforma de Eticket Live.

"Es un agradecimiento al público por estar ahí presente, por apoyar, pero también es para toda esa gente que la ha pasado mal en esta pandemia, a los médicos nuestros superhéroes; que mejor celebrar un cumpleaños, que mejor celebrar un año más de vida que agradeciendo a la gente, dando ese mil por ciento. Es posada no porque sea diferente a un concierto, sino porque tiene esa sensibilidad y ese apego con la gente que se necesita para cerrar bien el año con música", expresó Emilio.

Estas presentaciones se realizarán en dos modalidades, presenciales y vía streaming, pero el cantante aseguró que el espectáculo es el mismo en ambos medios, con la diferencia que en los shows en el Teatro Centenario, contará con la energía de la gente que lo acompañará. Aunque está a unos días de dichos conciertos, Emilio aún no está seguro si tendrá invitados pero su padre, el productor Emilio Osorio, reveló que es muy posible que estén algunos miembros de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, como Mane de la Parra.

"Este Show no trae sólo las canciones navideñas, creo que lo principal es que son temas que ya conocemos, pero les vamos a meter nuestro toque; fuera de eso es para que la gente recuerde lo bonito de la Navidad, que recuerden que es Navidad es igual a amor, a familia, a paz, a esperanza, que necesitamos muchísimo hoy en día; que es igual a unión, aunque sea con sana distancia, porque es importante. No es sólo hacer una posada navideña por sacar canciones navideñas, es todo lo que conlleva estas fechas".

A pesar de que admira a muchos cantantes que han hecho honor a estas fiestas a través de su música, como Michael Bublé, Justin Bieber y hasta Luis Miguel, no fue esto lo que le movió a realizar este especial navideño.

"Creo que no hay mayor inspiración que tu propia forma de ver las cosas, yo a la Navidad nunca la he visto como fiesta, como algo totalmente de locura, cuando pienso en Navidad pienso en casa, estoy con mi familia, estoy bien, estoy relajado – y compartió una anécdota - el mejor recuerdo que tengo de esta fechas, es cayéndome de un balcón hacia atrás y aterrizando en un árbol navideño, destrozando el nacimiento de mi mamá que era de porcelana, y es el mejor, porque cuando me levanto diciéndole que no se preocupe que estoy bien, ella grita '¡mi nacimiento!' ahí me di cuenta lo importante que soy para ella", comentó sonriendo.

Emilio dijo que desde que inició la pandemia, él junto a su familia decidieron no parar con su carrera artística y buscar nuevas formas para seguir trabajando, entre ellas la utilización de las plataformas digitales.

"Era importante comunicar desde el principio que no nos podíamos parar, que tus sueños desde casa se pueden hacer, que mínimo puedes seguir estudiando y seguir adelante, que siempre tener al lado a alguien o a tu familia no está de más agradecerse, entonces justo para eso es el proyecto y este evento, porque el punto principal es que mientras hagamos el concierto, la gente esté feliz y compartiendo, agradezca estar ahí y comprar un boleto y principalmente agradezca seguir unidos gracias a la música, y a la música que nosotros hacemos", dijo el también actor.

El productor Juan Osorio señaló que estas serán las únicas cuatro fechas que se realizarán, porque en 2021 Emilio estará ocupado grabando la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, pero este regalo no será sólo para los fans de México sino también para los de toda Latinoamérica.

"Esta presentación streaming también está dedicada a todas las familias que han tenido la pérdida de un ser querido por esta maldita pandemia, pero también para todos aquellos médicos que han dado su vida por salvar otra vida, a todos ellos es dedicado con mucho cariño y amor este concierto que va a dar Emilio, donde se ha hecho un trabajo meticuloso para que lo disfruten", expresó Juan Osorio.

El orgulloso padre de Emilio compartió que curiosamente hace 18 años exactamente, él y Niurka Marcos planearon una llegada de Emilio al mundo de lo más discreto, lejos de la mirada de los medios de comunicación, lo que les permitió hacer cosas como la grabación del nacimiento y hasta que Osorio cortara el cordón umbilical, por eso el anunciar estos shows en estas fechas tiene un significado especial.

"Va a ser un show diferente y lleno de mucho amor, lleno de un festejo de 18 años de vida de un hijo y la compañía de un padre, juntos haremos sentir ese amor entre padre e hijo y que queremos compartir con todos ustedes. El mejor regalo que puede tener un papá, es tener la satisfacción de ver a su hijo conviviendo con todos sus fans y dando este regalo a sus 18 años", expresó Juan Osorio.