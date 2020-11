¿Cómo operan las garantías de Best Buy México y qué promociones hay ahora?

Este martes, Best Buy informó que dejará de operar en México, sin embargo, aseguró que las órdenes en proceso, como las compras que se hagan durante las próximas semanas serán entregadas en tiempo y forma.

Para cualquier otra duda, la empresa puso a disposición el call center en el número 55 5237 8289, redes sociales y una lista de preguntas frecuentes en su página web.

Si tienes dudas sobre tu garantía debes saber que existen tres tipos de periodo a partir de tu compra: de siete días, 14 días y 30 días.

En el periodo de siete días se aceptan cambios y devoluciones de mercancía en todos los productos y accesorios de las marcas Apple.

Para el caso de 14 días, se realizan cambios y devoluciones después de la fecha de compra de computadoras portátiles (Laptops, Netbooks), computadoras de escritorio (Desktops) y tablets (excepto iPad y productos de Apple).

Cuando la garantía es por 30 días se permiten cambios y devoluciones de mercancía hasta 30 días después de la fecha de compra para todos los artículos distintos a los de marca Apple, computadoras portátiles, de escritorio y tablets.

Best Buy no hace cambio ni devoluciones en teléfonos celulares, motocicletas, relojes, monitores de actividad física, audífonos, manos libres de oído, consumibles, tarjetas telefónicas, tarjetas de regalo, programas de cómputo (software), CD's, DVD's, películas, videojuegos, tarjetas de regalo y prepago, productos de higiene, salud y arreglo personal (máquinas de rasurar/depilar/afeitar, productos de masaje, pedicure, manicure, básculas, rizadores, secadoras y alaciadoras de pelo, etc.), artículos de cocina y en general productos que hayan tenido contacto con alimentos.

¿Promociones?

Actualmente Bes Buy cuenta con un outlet de tecnología con hasta 60% de descuento en diversos productos.

También hay productos en liquidación con hasta 50% de descuento.

Además, hay productos que únicamente se ofrecen en línea y tienen precios más bajos que en tienda.