Temen que Eleazar Gómez atente contra su vida por depresión

Luego de que se le negara la libertad condicional a Eleazar Gómez por el caso de violencia familiar hacia su exnovia, Tefi Valenzuela, amigos de la familia Gómez temen por su estado de salud mental.

De acuerdo a un allegado a Eleazar, sus hermanos han mostrado su preocupación y tristeza cada vez que tienen oportunidad de irlo a visitar al Reclusorio Norte, pues el actor les expresa que 'ya no quiere vivir'.

Sus abogados fueron quienes se acercaron a Tefi para tener una audiencia inmediata, pues Eleazar no la estaba pasando bien en prisión, ya que se dice que tiene pesadillas todos los días, no come y sufre de una profunda depresión.

“Sí, incluso se despidió de ellos y les dijo que por favor lo perdonaran por los problemas que les ha causado. Está mal, le aterra la idea de seguir en prisión”, expresaron a TVNotas.

Será en enero cuando las dos partes presenten ante un juez las evidencias y de inicio el juicio oficial por el caso.

Además, compartieron que se le hizo una prueba de COVID-19 en prisión tras presentar algunos síntomas y ésta afortunadamente resultó negativa.

La familia de Eleazar Gómez ya ha tenido casos de suicidio en el pasado, pues su hermano Hixem se quitó la vida a los 18 años de edad en Ciudad de México en 2001 tras sufrir depresión y se asegura que el mismo Eleazar presenció el lamentable suceso.

"Imagínate quitarte la vida frente a tu hermano, y más que Eleazar lo idolatraba, era su héroe, quien tenía 18 años, mientras que Eleazar 15; fue un golpe muy duro”, declararon.

Actualmente se desconoce si el actor está teniendo un trato especial con psicólogo para tratar los problemas emocionales que lo acechan en prisión.