Boda judía con más de 7 mil invitados genera polémica

Una boda judía a la que asistieron más de 7 mil personas y que fue celebrada en secreto en Nueva York ha generado polémica, en especial porque en este momento debido a la pandemia por coronavirus, se tienen restringidos los eventos masivos y cualquier tipo de reunión para evitar más contagios.

Las imágenes donde se llevó a cabo la boda, en una sinagoga judía jasídica de Brooklyn, están causando indignación, ya que además del gran número de personas reunidas, los presentes no siguen las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus; no hay, por ejemplo, distanciamiento social y las personas no usan cubrebocas, recoge el New York Post.

El evento se realizó el pasado 8 de noviembre y los organizadores planearon ocultar a las autoridades y el público la boda de Yoel Teitelbaum, nieto de un importante rabino de la ciudad, luego de que éstas cancelaran otro evento de boda en que se planeaba reunir a 10 mil invitados.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró tras hacerse públicas las imágenes de la celebración, que se trata de "un flagrante incumplimiento de la ley" y que también "fue una falta de respeto" a la ciudadanía, recoge la agencia AP.

"La ciudad está llevando a cabo una investigación sobre el incidente y responsabilizará a los culpables con todo el peso de la ley", aseguró un portavoz del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

Más de 7.000 personas capaces de mantener en secreto una boda para esquivar las restricciones del covid. Esto del @Jerusalem_Post es un historión. pic.twitter.com/93d5vG04bR — Vicent Montagud (@vicentmontagud) November 23, 2020