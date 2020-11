Coti, un artista que se adapta y se renueva

Cabe mencionar que, urbana y con cierto aire de nocturnidad, la melodía tiene un poderoso diseño de voces corales que proyecta una letra directa y cargada de tantas certezas como latidos de corazón. Este tema contiene intactos los elementos que conforman el universo de este compositor argentino, creador de multitud de éxitos, como Nada de esto fue un error o Antes que ver el sol, y de melodías cantadas por otros como Color esperanza, de Diego Torres, Te quise tanto, de Paulina Rubio, o Luz de día, de Enanitos verdes, entre otros.

La chica de la esquina rosada se suma al primer adelanto que el argentino realizó con el tema Por ahí, ambos parte de lo que promete ser uno de los materiales discográficos más variados de su carrera.

Cuestionado de lo que habrá de definir a su próximo disco, Coti compartió: "Hay muchas canciones, muchas variables rítmicas. Letras que están atravesadas por esta situación que nos ha tocado a todos vivir. Hay muchas historias, hay canciones que tienen que ver con diferentes sonoridades, pero básicamente es un disco bastante eclíptico".

Confesó que prefiere no planear, pues sabe que en medio de una pandemia todo se complica. Dijo prefiere ir dando pasos cortos. "No estoy planificando mucho porque espero se aclare toda esta situación. Llevo como 20 canciones grabadas. Voy de a poco, mientras tanto voy acumulando material y estoy muy inspirado en eso".

En ese sentido, adelantó que dentro de las rolas que conformarán su nuevo disco se podrá escuchar una que escribió en torno al tema de la pandemia, que hasta el momento tiene titulada como Fuerza oculta.

ADAPTARSE O MORIR

"Los artistas tenemos que tener poder de adaptación, esa es una característica del artista. Nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias, al país donde vivimos... El streaming es una nueva manera, yo creo que no va a suplantar nunca a un concierto presencial, pero creo que sí llegó para quedarse".

Aunque acepta que el streaming es un formato que no se puede hacer muy seguido, "se tienen que hacer propuestas artísticamente diferentes. (Por ejemplo) he hecho uno desde aquí, desde el estudio, fueron tres horas de concierto donde contaba y hablaba y no solamente cantaba, sino que también platicada de cómo grabo, cómo compongo. Eso es un concierto especial y eso lo permite streaming".

Y fue precisamente el pasado 21 de noviembre que el cantautor argentino brindó un concierto con público presencial al aire libre en Argentina, mismo que también pudo ser disfrutado en tiempo real a través de internet.

Y es así como Coti se mantiene activo y receptivo a los nuevos tiempos; él manifestó estar en un momento de su vida muy saludable y productivo. "Estoy en un momento en el que es una buena conjugación, entre la experiencia de muchos años, de haber hecho muchos discos, muchas giras, muchas entrevistas y a la vez la ilusión y la fuerza de sentirme sano con ganas de hacer muchos conciertos, de salir adelante, de seguir produciendo y proponiendo cosas".

Por último, el artista argentino dejó ver su deseo de regresar a México, un país con el que expresó tiene "una relación hermosa".