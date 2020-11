Registra Jurisdicción dos casos de reinfecciones

Dos casos de reinfección por COVID-19 son los que ha registrado hasta el momento la Jurisdicción Sanitaria número 2 con cabecera en Gómez Palacio, los cuales no presentaron una sintomatología más agresiva que en la primera ocasión.

Jorge Luis Candelas Rangel, jefe de la Jurisdicción, informó que en lo que va de la pandemia solo se han detectado hasta el momento dos casos de reinfección por SARS-CoV-2, donde los pacientes presentaron una sintomatología leve, "como la de un catarro", dijo.

Candelas Rangel explicó que en ambos casos estuvieron cerca de un mes sin infección lo cual se comprobó con una prueba cuyo resultado fue negativo, y que al presentar algunos síntomas se realizaron una nueva prueba con resultados positivos.

"Hemos sabido de complicaciones en otros países que han sido más severas", dijo Candelas, quien explicó que todo depende de la carga viral con la que se reinfecte, así como de las comorbilidades que presente el paciente.

Por otra parte, el titular de la Jurisdicción comentó que se han incrementado el número de pruebas COVID-19, de las cuales en promedio de positividad, tan solo en la Jurisdicción Sanitaria es de alrededor de un 20 por ciento, mientras que en conjunto con instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE, la positividad es de un 40 por ciento.

Comentó que desde un mes atrás incrementaron el número de pruebas con un mínimo de 60 diarias cuando anteriormente se practicaban entre 40 a 60.

Aunque dijo que la cifra podría subir aún más de acuerdo a la demanda. "Y según la instrucción del secretario (de Salud) Sergio González Romero y del gobernador (José Rosas Aispuro) que es que se atienda la demanda".

Candelas explicó que las pruebas solo se practican a personas que presentan síntomas de COVID-19, pues aclaró que aquellas que no presenten no se les realizará.

