Advierten de sanciones por distribuir compuesto

La Secretaría de Salud de Coahuila girará un oficio "claro y contundente" al alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, para explicarle a qué tipo de sanciones se puede hacer acreedor si inicia con la distribución del dióxido de cloro para personas contagiadas de COVID-19, sobre todo porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contengan en su formulación dicha sustancia por lo que ninguna autoridad está facultada para aplicarlo o recetarlo.

"Mucho menos ningún alcalde tendría por su cuenta estar ofreciendo a la comunidad un medicamento que no está aprobado formalmente por los órganos reguladores en materia de salud del estado mexicano. He pedido al doctor (Roberto) Bernal (secretario de Salud), que le envíe un oficio al alcalde de Madero, claro y contundente, sobre las facultades que tiene la Secretaría de Salud y sobre las facultades que tenemos como autoridad", señaló ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Lo anterior se da luego de que el presidente municipal de extracción morenista anunciará que va a iniciar con la distribución de mil tratamientos que contienen dióxido de cloro de forma voluntaria a todas aquellas personas que están atravesando por situaciones críticas de salud tras haberse infectado de SARS-CoV-2. "Siempre respetando el libre albedrío y basándome en los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos que dicta la declaración de Helsinki de la AMM (Asociación Médica Mundial)", cita en su cuenta de Facebook. El edil agregó que es su responsabilidad velar por los intereses de los habitantes de su municipio y que, como médico no puede estar "viendo morir tanta gente y quedarme al margen".

Riquelme Solís expresó que en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 hay muchos tratamientos caseros para mejorar el sistema inmune por lo que para evitar la automedicación se estarán emitiendo en los próximos días recomendaciones de salud preventivas para la población, avaladas por las dependencias sanitarias.

"Entendemos también la desesperación de alguien que tiene a su familia en terapia intensiva y que de alguna forma quiere acudir a algunas recetas que luego han sido en redes sociales expuestas pero tenemos que seguir los protocolos que marca la Ley General de Salud y bueno, en el caso del dióxido de cloro no solamente no hay evidencia científica sino que hay distintas consecuencias, habría que validar esa información pero además no somos autoridad para estar recetando ese tipo de soluciones", apuntó.

DIÓXIDO DE CLORO, UNA 'FALSA EXPECTATIVA'

Por su parte, el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez, dijo que la entidad a través de Regulación Sanitaria sí está facultada para penalizar a quienes promuevan productos como el dióxido de cloro por lo que en este sentido se pueden aplicar sanciones administrativas. El funcionario indicó que esta sustancia es una "falsa expectativa" pues si el paciente consume un tratamiento que no es el adecuado y que "no se ha mostrado que sirvan para nada, puede tener efectos colaterales".

En un comunicado a la población emitido por la Cofepris en julio de 2020, se informa que el dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales. En este sentido, la dependencia federal informó que la población debe seguir las indicaciones establecidas por las

autoridades sanitarias para la prevención y tratamiento del COVID-19.