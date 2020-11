Como lo había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina, esta noche se reúnen líderes empresariales e integrantes del gobierno federal con el mandatario para revisar su propuesta de reforma que busca prohibir la subcontratación o outsourcing.

A Palacio Nacional llegaron Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Conamin) y José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur.

Antes de entrar al recinto para reunirse con el presidente López Obrador, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, confirmó que fueron convocados para platicar con el mandatario sobre la recuperación económica y el empleo.

El líder empresarial señaló que se buscarán acuerdos sobre la iniciativa del outsourcing, pero sobre todo, indicó, van a escuchar y "será sobre la generación de empleos. Vamos apenas a platicar con él".

¿Les da miedo la iniciativa?, se les preguntó.

- No, tenemos que equilibrarla, ir contra las malas prácticas, pero ver cómo podemos transitar con una iniciativa que sobre todo de confianza.

¿En estos términos no da confianza al empresariado?, se le siguió cuestionando.

- Lo qué pasa es que todavía no se ha definido bien, estamos viendo, la tenemos que entender bien, hay muchas lagunas y sobre todo una ley con otra, tenemos que armonizarla, comentó antes de entrar a Palacio Nacional.

Además de los líderes empresariales, también llegaron Luisa María Alcalde Luján, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Hoy en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está dispuesto a revisar la iniciativa de reforma que envió a la Cámara de Diputados para prohibir la subcontratación o outsourcing y que este lunes sostendría una reunión con líderes empresariales.

"Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió para la Cámara de diputados.

"El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se pueda llevar a cabo la subcontratación en actividades que lo requieran, y en el resto de las actividades lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores", destacó el mandatario.

¿Se podría modificar la iniciativa después de esta reunión con empresarios?, se le preguntó.

- Sí, pero deben de probar que no es esto (abusos y despidos contra trabajadores), contestó.