De acuerdo a la televisora CNN, la carta llega más de dos semanas después de que el actual mandatario fuera derrotado en las elecciones.

A través de una carta de Emily Murphy, titular de GSA, se indica que se firmará formalmente la victoria de Biden con un proceso conocido como "verificación".

Con ello, los funcionarios actuales y los entrantes podrán coordinarse para la transición, así como el equipo de Biden accederá a los fondos para ello.

En su cuenta de Twitter, Donald Trump, defendió la acción tomada por Murphy y sostuvo que su caso continua "fuertemente".

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.