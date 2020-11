Megan Fox y Machine Gun Kelly protagonizan su primera alfombra roja en los AMAs 2020

La pareja comenzó una relación a principios del año y a pesar de que anteriormente se les captó justos durante algunas de sus salidas, esta es la primera vez que se dejan ver en un evento público.

Ambos llamaron la atención de los fotógrafos que se encontraban en la alfombra de la entrega de premios, al lucir atuendos llenos de contrastes.

La actriz de 34 años decidió usar para la ocasión un “outfit” color esmeralda de dos piezas que dejó al descubierto su trabajado abdomen, mientras que el cantante de la edad de 30, posó para las cámaras en un escotado saco blanco con el que exhibió los tatuajes de su pecho.

Machine complementó el look con un pantalón a juego con la prenda de su torso y un collar de perlas.

Durante la ceremonia de premiación, Fox presentó la actuación de Machine en el evento.

We love to see it. Megan Fox introduces @machinegunkelly's #AMAs performance! pic.twitter.com/PsAIAgdi7J