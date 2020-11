The Undertaker se despide de la lucha libre

De espaldas al ring, con la mirada hacia abajo y con el puño en lo alto, fue como The Undertaker le puso punto final a una carrera de 30 años en el evento de la WWE Survivor Series.

Las campanadas sonaron por última ocasión en una arena después de un emotivo discurso del dueño de la World Wrestling Enterainment, Vince McMahon. "Decimos adiós. Dicen que nada dura para siempre, porque el legado del Undertaker vivirá eternamente", mencionó McMahon al borde del llanto para darle pie al llamado de ‘El Enterrador’ hacia el ring.

La nostalgia invadió al ThunderDome al ver por última vez las llamaradas que rodeaban a The Undertaker en su camino. Con su tradicional gabardina y sombrero, Mark Calaway recorrió el ring para decir sus últimas palabras, "Por 30 largos años, he hecho esa caminata lenta hacia este ring. He puesto a gente descansar vez tras vez, y ahora mi tiempo ha llegado. Mi hora ha llegado para dejar al Undertaker descansar en paz".

Con una silueta de Paul Bearer con una urna, ‘El Hombre Muerto’ se arrodilló y miró al suelo para así abandonar el cuadrilátero y despedirse de la lucha libre.

Antes del adiós, algunas leyendas y rivales de The Undertaker se hicieron presentes en Survivor Series en forma de tributo como Shane McMahon, Big Show, JBL, Jeff Hardy, Mick Foley, Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H, Kane, entre otros.

The Undertaker es uno de los luchadores que tuvo una historia única en la WWE ya que brindó a los aficionados momentos inolvidables con cada uno de sus combates y logros.

Cuenta con un historial de 25-2 en Wrestlemania (evento magno de la WWE), fue campeón tres veces de peso pesado, cuatro veces campeón de WWE, ganador de un Royal Rumble, por mencionar algunos de sus logros más destacados.

MÁS RESULTADOS DE WWE SURVIVOR SERIES 2020

- En el Kick Off del evento, se celebró una batalla real con integrantes de Raw y SmackDown. Tras una distracción de Dominik Mysterio, The Miz aprovechó para sacarlo por encima de la tercera cuerda y darle la primera victoria a Raw.

- Keith Lee derrotó con un bombazo a Jay Uso para darle la victoria al equipo de Raw en la tradicional batalla de Survivor Series varonil.

- The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) lograron darle un punto a SmackDown al derrotar a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods en el duelo de campeones de parejas.

- Bobby Lashley, campeón de los Estados Unidos, rindió a Sami Zayn, campeón Intercontinental, para recuperar la ventaja a la marca de Raw

- Sasha Banks, campeona femenina de SmackDown, venció a la campeona de Raw Asuka. Así fue como emparejó las cosas para la marca azul.

- En el combate tradicional de Survivor Series femenil, Lana le dio el triunfo al equipo de Raw tras ser la única sobreviviente en la lucha, ya que Bianca Belair y Nia Jax fueron descalificadas por conteo.

- El campeón Universal de la WWE, Roman Reigns confirmó su legado y rindió al monarca de la WWE Drew McIntyre en un espectacular combate.